بشار الأسد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشعب بأحد المراكز الانتخابية بدمشق

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أدلى الرئيس السوري بشار الأسد، بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في أحد المراكز الانتخابية بدمشق، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا».

الرئيس #بشار_الأسد يُدلي بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بأحد المراكز الانتخابية بدمشق. pic.twitter.com/7tbhLGWnKM — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) July 15, 2024

وبدأت انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في سوريا صباح اليوم الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية البالغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المدن السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت بدء عمليات التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع مع فتح صناديق الاقتراع بالمراكز الانتخابية، حيث بلغ عدد المرشحين للانتخابات 1516 مرشحا، يتنافسون على 250 مقعدا.

وتعد هذه الانتخابات، رابع انتخابات برلمانية تُجرى بعد اندلاع الأزمة السورية في العام 2011.