 بشار الأسد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشعب بأحد المراكز الانتخابية بدمشق - بوابة الشروق
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بشار الأسد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشعب بأحد المراكز الانتخابية بدمشق

وكالات
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 1:01 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 1:01 م

أدلى الرئيس السوري بشار الأسد، بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في أحد المراكز الانتخابية بدمشق، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا».

 

 

وبدأت انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في سوريا صباح اليوم الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية البالغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المدن السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت بدء عمليات التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع مع فتح صناديق الاقتراع بالمراكز الانتخابية، حيث بلغ عدد المرشحين للانتخابات 1516 مرشحا، يتنافسون على 250 مقعدا.

وتعد هذه الانتخابات، رابع انتخابات برلمانية تُجرى بعد اندلاع الأزمة السورية في العام 2011.

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