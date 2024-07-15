حزب الله يعلن تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها يوم الأحد ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان: "نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بتاريخ الأحد 14-07-2024، وفقا للآتي:



1- الساعة 10:45 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية.

2- هجوم جوي بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ‏اييليت، استهدف أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحقق فيها إصابات مؤكدة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصا الاعتداء الذي طال بلدتي أرنون والخردلي.

3- الساعة 15:10 استهداف إنتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان.

4- الساعة 19:05 استهداف موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

هذا ولا يزال "حزب الله" مستمرا في تنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الأحد إن الجيش يقاتل بوتيرة مرتفعة على الجبهة الشمالية ومستعد للمرحلة المقبلة في لبنان.