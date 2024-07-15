الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذت القوات البحرية و سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة (تابعة للجماعة) عملية مشتركة استهدفت السفينة الإسرائيلية إم إس سي يونيفيس في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وأضاف سريع، "كما نفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد من المسيرات وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأشار المتحدث العسكري الحوثي إلى أن هذه العمليات "نفذت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجزرة المواصي في خانيونس التي ارتكبها العدو الإسرائيلي".

وأكد سريع، استعداد قوات جماعته الكامل "لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع أية جهة عربية أو إسلامية مناصرة للشعب الفلسطيني".

وأردف بالقول "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".