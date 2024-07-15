الزمالك يواجه بلدية المحلة لمواصلة الانتصارات في الدوري

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يلاقي فريق الزمالك نظيره بلدية المحلة، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 25 مباراة، بينما يتواجد بلدية المحلة في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري، ولديه 23 نقطة من 29 مباراة.

يدخل الزمالك مباراة بلدية المحلة منتعشا بالنتائج الجيدة التي حققها الفريق في مبارياته الأخيرة بالدوري والفوز في اللقاء الماضي على طلائع الجيش.

بينما يدخل لاعبو بلدية المحلة مباراة الزمالك بمعنويات منخفضة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام المصري وتواجد الفريق ضمن ثلاثي الهبوط.

ويخوض الزمالك مباراة بلدية المحلة في غياب لاعبه الفريق أحمد سيد زيزو بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.