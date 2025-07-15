مقتل شخصين في نيوجيرسي الأمريكية بعدما جرفت مياه الفيضانات سيارتهما

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لقي شخصان في ولاية نيوجيرسي، حتفهما بعدما جرفت مياه الفيضانات سيارتهما أثناء عاصفة هبت على شمال شرقي الولايات المتحدة خلال الليل، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

وأشار حاكم الولاية فيل ميرفي، وهو ديمقراطي، إلى أنه تم تسجيل حالتي الوفاة في مدينة بلينفيلد شمال نيوجيرسي حيث توفي شخصان فيما يتعلق بالعاصفة في 3 يوليو.

ولقي شخص ثالث حتفه في شمال بلينفيلد خلال العاصفة السابقة.

وقال ميرفي، للصحفيين بعد تفقد أضرار العاصفة في منطقة "بيركلي هايتس": "نحن لسنا فريدين، لكننا نمر بحالة من ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة وارتفاع كثافة العواصف في الوقت الحالي.. يجب على الجميع أن يظلوا يقظين".

ولم يتم الكشف اليوم الثلاثاء عن هوية ضحيتي العاصفة الأخيرة.

وهطلت أمطار غزيرة في شمال شرق الولايات المتحدة ليلة الاثنين وحتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مما تسبب في فيضانات مفاجئة.