محافظ بورسعيد: خطة لتركيب 5000 كشاف إنارة بالأحياء خلال 3 أشهر

تفقد اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بشارع محمد رياض ومنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقا لبيان إعلامي، رافق المحافظ، أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لمشروع جهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد، والجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال تركيب كشافات الإنارة الجديدة ورفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع، وتعزيز عوامل الأمن والسلامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق الجاري تطويرها.

كما أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، تنفيذ خطة زمنية عاجلة تستهدف الانتهاء من إنارة جميع أحياء المحافظة خلال ثلاثة أشهر، من خلال دعم منظومة الإنارة بعدد 5000 كشاف جديد بمواصفات فنية حديثة، بما يضمن تغطية مختلف الشوارع والمناطق السكنية، وتحسين كفاءة الإضاءة العامة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن تطوير منظومة الإنارة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وإجراء المتابعة والصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة منظومة الإنارة واستدامتها.