مونتنجرو تحظر التدخين تماما في الأماكن العامة المغلقة

بدأت جمهورية مونتنجرو "الجبل الأسود" يوم الأربعاء، تطبيق حظر تام على التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل المغلقة، وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 20 الف يورو (300ر22 دولار)، بحسب تليفزيون الدولة الرسمي "آر تي سي جي."

ووفقا لبيان أوردته المحطة التليفزيونية، تعهدت وزارة الصحة في البلاد بتنفيذ الحظر "دون تمييز،" خاصة في المقاهي والمطاعم، وذلك رغم معارضة المدخنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

ولم يحقق قانون سابق طبقته مونتنجرو بداية من عام 2013 هدف مكافحة التدخين بسبب وجود ثغرة تسمح بالتدخين داخل المؤسسات التي تدفع رسوما مقابل ذلك.

وقالت المقاهي والمطاعم والحانات أن تطبيق الحظر الشامل من شأنه أن يضر بالإيرادات.

ويستثني قانون حظر التدخين الجديد، الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع قبل اسبوعين، الكازينوهات (صالات القمار) .

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تصل نسبة المدخنين بين الرجال في الجبل الأسود إلى 35 في المئة، مقابل 27 في المئة بين النساء. ويصل متوسط استهلاك المدخن الواحد إلى حوالي 1100 سيجارة سنويا، أو أقل قليلا من علبة سجائر اسبوعيا، بحسب مبادرة مكافحة التدخين "توباكو أطلس"، المنبثقة عن الجمعية الأمريكية للسرطان.

ويقل معدل الاستهلاك في مونتنجرو عن الدول المتصدرة في هذا المجال بالمنطقة، فيصل المعدل إلى 7ر2 و5ر2 علبة سجائر اسبوعيا في جمهوريتي شمال مقدونيا وألبانيا، الخامسة والسادسة على مستوى العالم، على الترتيب.