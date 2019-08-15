من هو آلان تورينج الذي قررت الحكومة البريطانية وضع صورته على عملتها الجديدة؟

اختار بنك إنجلترا وضع صورة عالم الرياضيات وفك الشفرة آلان تورينج، على العملة الورقية من فئة الـ50 جنيه إسترليني، والتي من المقرر تداولها مع بداية العام 2021، ويعد تورينج من أبرز علماء الرياضيات في القرن الـ20، فهو الأب الروحي للحواسيب كما قدم العديد من الأوراق البحثية الهامة التي كانت بمثابة النواة فيما بعد لظهور الحواسيب الرقمية، وخلال الحرب العالمية الثانية كان له الفضل الأكبر في فك الشفرات الخاصة بالنازيين والتي ساهمت في تغير مسار الحرب .

نشأته

ولد العالم الانجليزي في 23 يونيو عام 1912 بمدينة لندن، وظهرت عليه علامات العبقرية منذ صغره، وفي عامه الثالث عشر التحق تورينج بمدرسة "شيربورن" الخاصة بعلوم الرياضيات، بعد تخرجه التحق بـ"كلية الملك" في كامبردج ليدرس هناك من 1931 وحتى العام 1934 .

أبحاثه و إنجازاته

وفي عام 1936، طرح تورينج ورقة علمية بعنوان: "الأرقام المعدودة وتطبيقات لحل معضلة (مسألة) القرار"، وتعتبر هذه الورقة في غاية الأهمية نظرًا لأن تورنج قد وضع فيها فكرة آلة شاملة قادرة على أداء جميع العمليات الحسابية.

بدأ تورينج خلال دراسة الرياضيات وعلم الشفرات في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون بنيوجيرسي، وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة برينستون عام 1938، ثم عاد مجددًا إلى كامبريدج، ومن ثم عمل بدوام جزئي في مدرسة الشفرة والكود الحكومية، وهي عبارة عن مجموعة علمية مختصة بفك الشفرات.

الحرب العالمية الثانية

خلال الحرب العالمية الثانية، كان تورينج مشاركًا رئيسًا في حرب فك الشفرات، ولاسيما الشفرات الألمانية، حيث عمل في محطة بليتشلي بارك، حيث تمكن من تحقيق خمسة إنجازات مهمة في مجال تحليل الشفرات، بما في ذلك استخدام جهاز كهروميكانيكي للمساعدة في فك شفرة الإشارات الخاصة بالألمان.

لم تقف مساهمات تورينج عند هذا الحد، إذ ألّف ورقتين علميتين وضح فيها النهج الرياضي المتبع لفك الشفرات، وقد أصبحت هاتان الورقتان فيما بعد من ممتلكات مدرسة الشفرة والكود الحكومية، التي احتفظت بهما حتى عام 2012، حين نُقلتا إلى الأرشيف الوطني للملكة المتحدة.

بعد الحرب

في أواخر الأربعينيات، شغل تورينج عدة مناصب مهمة في قسم الرياضيات، ومختبر الحوسبة في جامعة مانشستر، وتابع أبحاثه العلمية فتناول مسألة الذكاء الاصطناعي في ورقة علمية نشرها عام 1950 بعنوان "الآلات الحاسوبية والذكاء"، واقترح إجراء اختبار عرف فيما بعد باسم اختبار تورنغ.

وعلى مدار العقود، كان لهذا الاختبار أثر كبير على المناقشات التي أثيرت حول موضوع الذكاء الاصطناعي .

وفاته

بعد سرقة محتويات شقته في العام 1952، تم اكتشاف مثلية تورينج، بعدما تبين للشرطة بأن من قام بسرقته هو صديق لعشيقه، وانتشرت هذه الفضيحة على نطاق واسع في المجتمع الإنجليزي، انتهت باتهامه بالمثلية الجنسية وتقديمه للمحاكمة في مارس 1953 بتهمة المثلية.

تم فصل تورينج من عمله وسحب التصريح الأمني منه، بالإضافة لفصله من جامعة مانشستر التي كان يُدرّس فيها، وقضى حياته بعد ذلك في عزلة، لينتحر في العام 1954،عن طريق استنشاق غاز السيانيد.