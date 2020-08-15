برلماني: ناشدنا نقابة المهندسين لتيسير إجراءات قانون التصالح وعدم استهداف الربحية

قال أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إنه تم مخاطبة وزارة الإسكان، بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين، بشأن قانون التصالح، ويجب عقد دورات لسكرتارية العموم والتنفيذيين من أجل التنفيذ الصحيح لقانون المخالفات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنه يجب عقد الدورات والورش التدريبية حتى لا تترك الفرصة لبعض العاملين في الجهات الإدارية من أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هذا اللغط في قانون التصالح من أجل تحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.

وأكد أنه تم مناشدة نقابة المهندسين؛ لتيسير الإجراءات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا إنه يجب على النقابة عدم استهداف أي ربحية تزيد من أعباء المواطن.

وأشار إلى توجه الحكومة لاستخدام وسائل تكنولوجية بملف التصالح في مخالفات البناء تيسرا على المواطنين.

وأوضح أنه تم تكليف المحافظين بتكثيف الزيارات الميدانية على الوحدات الإدارية التي تتعامل مع التصالح، لا سيما أن المدة الزمنية لا تلتزم بها بعض الجهات الإدارية.

