أحمد حلمي يدعو للتبرع من أجل أطفال لبنان

‏طلب الفنان أحمد حلمي من جمهوره التبرع لأطفال لبنان، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال حلمي في تغريدته: "واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كدة، لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

وكان حلمي، تقدم بالتعازي والمواساة لشعب لبنان الشقيق؛ جراء حادث الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت، وكتب عبر حسابه الرسمي عبر تويتر: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة لشعب لبنان الشقيق بسبب هذه الكارثة وهذا الانفجار المؤلم الذي حدث اليوم بمرفأ بيروت، ويا رب صَبَرْ أهالي الضحايا واشفي كل جريح ومصاب".

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