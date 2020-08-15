الرئيس البيلاروسي يحذر من سيناريو عدوان ضد بلاده

حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، من أنه يجري التحضير لسيناريو عدوان ضد بيلاروسيا، مشيرا إلى أنه يريد إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مناقشة الوضع في بلاده.

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع عقد في مينسك: "نحن نرى ما يحدث في العمق جيدًا. وبعد ذلك، اطلعنا سابقا على مخططات الثورات الملونة، وعلاوة على ذلك هناك عوامل تدخل خارجي، وهذا يعني أن العدوان على بيلاروسيا يتماشى مع سيناريو"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "أحتاج إلى الاتصال ببوتين بشكل عاجل، لأن هذا التهديد مهم ليس تهديدا لبيلاروسيا فحسب".

وأشار الرئيس البيلاروسي، إلى أن أولئك الذين يشجعون الناس على النزول إلى الشوارع "يعملون أحيانًا بشكل احترافي"، مستخدمين أخبارًا مزيفة ولقطات مصورة مزيفة للأحداث.

يذكر أنه منذ إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة البيلاروسية التي فاز فيها لوكاشينكو بولايته السادسة، اجتاحت المسيرات المعارضة المدن البيلاروسية، وحاولت قوات الأمن إخمادها بالقوة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وفقًا لـ"سبوتينك".

وأجرت بيلاروسيا الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وحصل لوكاشينكو على أكثر من 80% من الأصوات، وطعنت المعارضة التي احتشدت خلف المرشحة الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، في نتائج الانتخابات، متهمة السلطات بارتكاب عمليات واسعة النطاق خلال عملية التصويت.