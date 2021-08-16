محافظ كفر الشيخ يشارك فى اجتماع تطوير وأراضي مراكز البحوث الزراعية

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول متابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا، ووجه بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدمياً وتنموياً على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواءمحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والسيد ناصر خليفة مدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

ووجه الرئيس بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدمياً وتنموياً على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واطلع على جهود تطوير جامعة كفر الشيخ، موجهاً باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية، والتخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي.

واستعرض الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث اطلع الرئيس على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد، ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية ذات الصلة، مع توفير كافة الإمكانات المالية اللازمة لذلك؛ من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفر الشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، تكاملاً مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ، مؤكداً أن الجامعة قلعة تعليمية متميزة وشريك في نجاح المشروعات، إضافة للتعاون المشترك في تنظيم القوافل المتعددة من كافة الكليات لخدمة أهالي المحافظة وخاصة بالقرى النائية وقرى حياة كريمة، في اطار توجيهات لرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن ناحيته، أكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين تلقى تقارير بنسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، مضيفاً أن استكمال مركز الأورام كأكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط، ينتظر افتتاحه أكثر من 8 ملايين نسمة من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، مما سيعود أثره ليس على مرضى محافظة كفر الشيخ، ولكن على أهالي محافظات الدلتا.