مصادرة 108 شيشة خلال حملة بقيادة نائب محافظ الفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قاد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم حملة مكبرة مساء اليوم بمركز أبشواي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، ومحمد موسي نائب رئيس المركز، وخليفة روبي رئيس قسم الإشغالات بالوحدة.

وأسفرت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الميدانية عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، ومصادرة عدد ١٠٨ شيشة وإلزام المحلات بالغلق في المواعيد المحددة، وكافة الورش الصناعية والمحلات التجارية ما عدا المستثناة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء.