جلسة استثنائية لمجلس طب بني سويف لتكريم عميد الكلية

عقد مجلس كلية الطب جامعة بنى سويف جلسة استثنائية بجميع أعضائه لتكريم الدكتور عاطف مرسى عميد الكلية وخبير العظام العالمى بمناسبة انتهاء مدة عمادته للكلية.

تميزت الجلسة بروح الود والاحترام والتقدير والمشاعر الجياشة من أعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام تجاه الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية، معبرين عن حبهم وتقديرهم لجهوده التي بذلها خلال فترة توليه منصب العمادة، والتي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا وما تم خلالها من تحويل المستشفى إلى مركز عزل رئيسى لمحافظة بنى سويف اتخذت فيها اجراءات احترازية مشددة، مؤكدين أن روح التعاون التي سادت المنظومة الطبية كانت عاملا مهما فى اجتياز الجائحة بسلام ونجاح من تقديم العلاج والدعم والمشورة لكافة أبناء محافظة بني سويف خلال أزمة الفيروس القاتل والفترة التي تلتها .

أعربت الدكتورة أميرة همام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في كلمتها عن اعتزاها بفترة عملها مع الدكتور مرسى، مشيرة إلى أنها كانت فترة مليئة بالنشاطات المختلفة وأثمرت عن إنجازات ملموسة خاصة الإنجازات في مجال الدراسات العليا والبحوث واعتماد العديد من لوائح البرامج والدبلومات المهنية في مختلف التخصصات، وكذلك اعتماد لائحة البرنامج الخاص وبدء الدراسة به.

وأكدت الدكتورة داليا حسين عبدالعزيز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بأن فترة عمادة الدكتورعاطف مرسي تضمنت إنجازات كثيرة في مجال شؤون التعليم والطلاب اسهمت فى تطوير ناجحة الخدمة العملية التعليمية بالكلية.

وأشارت الدكتورة نبيلة لاظ رئيس قسم الصدرية إلى أن فترة عمادة الدكتورعاطف مرسي كانت ملئية بالتحديات والصعاب، واستطاع بقيادته الحكيمة أن تعبر هذه الفترة بنجاح وخصوصا خلال ازمة فيروس كورونا، والتي أثبتت قوة ونجاح منظومة العمل بالكلية والمستشفى الجامعي.

وقدم الدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بني سويف الشكر والتقدير للعميد على الفترة التي شهدت تطورات كبيرة في مستشفيات جامعة بني سويف أسفرت عن تطوير وتحديث وافتتاح العديد من أقسام المستشفى الجامعي، كما أسفرت عن إنشاء صرح طبي عملاق متمثلآ في مستشفى علاج الأورام والحروق يعتبر الأكبر والأحدث في محافظات الصعيد.

وأضاف الدكتور عبدالناصر النجار رئيس قسم جراحة التجميل عن شكره وتقديره للسيد العميد عن فترة عمادة كانت تسودها روح التعاون والعمل الجماعي المميز وكانت فترة ناجحة بكل المقاييس وأن ثمار هذه الفترة ستظل أنجازا يحتذى به في القيادة وتولي المسؤولية بالكلية والمستشفى الجامعي.

من جانبه قدم الدكتورعاطف مرسي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي جزيل شكره و تقديره لاعضاء المجلس ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة الذين كانو خير عون لسيادته خلال فترة تولي العمادة مؤكدا أنهم شركاء نجاح لهذه الفترة المميزة في حياته متمنيآ لسيادتهم مواصلة الجهد والعطاء لخدمة مصرنا الحبيبة وأضاف سيادته بأنه سعيد جدآ بالعمل مع كوكبة من أنجح وألمع أساتذة الطب، والذي كان له بالغ الأثر في الاستمرار في الأنجازات والنجاحات في كافة الأقسام بالكلية والمستشفى الجامعي .

الجدير بالذكرأن فترة تولي عمادة الدكتور عاطف مرسى الكلية ورئاسة مجلس إدارة المستشفى الجامعي مليئة بالإنجازات المختلفة فيما يخص الكلية والعملية التعليمية والخدمة الطبية المتميزة التي يقدمها المستشفى الجامعي لاهالى المحافظة والمحافظات المجاورة .