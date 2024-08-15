كتائب القسام تكشف سبب مقتل أسير إسرائيلي على يد حارسه

كشف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الخميس، عن نتائج التحقيق في مقتل أسير إسرائيلي، بعد أن أطلق حارسه النار عليه قبل يومين.

وقال أبو عبيدة في بيان "بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات بعد تلقيه خبر ارتقاء طفلَيه في إحدى مــجازر العـــدو".

وتابع أبو عبيدة "نؤكد على أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".

كما حمّل إسرائيل المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراها من معاناة ومخاطر نتيجة كسرها لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحـــشية ضد الشعب الفلسطيني.

وقبل يومين، قال أبو عبيدة عبر قناته على "تلجرام": "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما".

وأضاف: "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة".

وأكد المتحدث باسم "كتائب القسام" أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها.

الجدير ذكره، أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها التي تعلن فيها "كتائب القسام" قتل أو إصابة أسرى إسرائيليين لديها.

وسبق أن أعلنت عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان آخرها في 8 يونيو الماضي، عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأطلق سراح 4 من أسراه، إلا أن القسام أعلنت لاحقا تسبب العملية بمقتل عدد من الأسرى لديها بينهم مواطن أمريكي.

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت يوم 10 فبراير الماضي، مقتل أسيرين إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالات خطرة وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وفي وقت لاحق، أعلن أبو عبيدة عن مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين الثمانية الذين أصيبوا بجروح خطيرة في غارات على قطاع غزة.



