تحطم طائرة قاذفة روسية في منطقة إركوتسك

ذكرت وكالة أنباء (تاس)، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرة قاذفة روسية من طراز "تي يو- 22 إم 3" تحطمت في منطقة إركوتسك في سيبيريا.

وقالت الوزارة في بيان: "تحطمت مقاتلة من طراز (تي يو- 22 إم 3) أثناء تحليق روتيني في منطقة إركوتسك. واستخدم أفراد الطاقم المقاعد القاذفة للخروج من الطائرة. وليس هناك خطر على حياتهم. وسقطت الطائرة وتحطمت في منطقة مهجورة. ولم يحدث دمار على الأرض.

ووفقا لبيانات أولية تسبب عطل فني في التحطم".

ومنذ مطلع العام الجاري ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط 3 طائرات عسكرية من طرازات مختلفة في الفترة من أبريل وحتى شهر يوليو الماضي.

وكان الحادث الأكثر دموية، هو سقوط طائرة حربية من طراز سوخوي 34 في منطقة سكنية جنوب روسيا في أكتوبر عام 2022 ما أسفر عن مقتل مقتل 15 شخصا، من بينهم 3 أطفال، وإصابة 19 ظآخرين