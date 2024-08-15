إعلام تابع للحوثيين: غارة أمريكية بريطانية على شمال الحديدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، مساء اليوم الخميس، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارة على مديرية الصليف شمالي الحديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي تأكيده الرد على الاعتداء الإسرائيلي على الحديدة، مؤكدا أن "مساعي الولايات المتحدة لاحتواء الرد فاشلة".

وقال الحوثي: "الرد على الاعتداء الإسرائيلي على الحديدة آت حتما وله مساره وتجهيزاته وتكتيكه وله إمكاناته المخصصة"، مشددا على أن "المساعي الأمريكية لاحتواء الرد فاشلة والتحشيد العسكري لن يلغي القرار بردع العدو الإسرائيلي".

وتابع: "مهما كانت مساعي احتواء الرد فهي فاشلة والقرار حتمي من كل جبهات الإسناد".

وأوضح أن "التأخير في الرد له تأثير عملي على العدو ولم يسبق أن كان في مثل هذه المرحلة من الخوف"، مضيفا أنه "في جبهة اليمن نفذت عمليات ضد السفن هذا الأسبوع بـ15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة بدون طيار".