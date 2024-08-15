كشفت مصادر، أن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، تقدم باستقالته من منصبه في رئاسة الصندوق منذ شهرين.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن سليمان تقدم باستقالته قبل التغيير الوزاري، وذلك في يونيو الماضي، مضيفة أن يوم 31 أغسطس الجاري، آخر يوم عمل لسليمان كرئيس تنفيذي لصندوق مصر السيادى.

وصندوق مصر السيادي، صندوق استثماري تتمثل أهدافه في خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، والاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 كصندوق استثمار خاص (بموجب قانون رقم ١٧٧ لعام ٢٠١٨) لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

وتم تعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادي "صندوق مصر" اعتبارًا من 3 أكتوبر 2019.