عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الحوثيين وحزب الله

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن فرضت، اليوم الخميس، عقوبات تستهدف شبكات تجارية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في إطار سعي واشنطن إلى زيادة الضغوط على إيران والجماعات المتحالفة معها.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن نيابة عن شبكة تابعة لمسئول مالي حوثي، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي يوليو، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات لـ"مكافحة الإرهاب" تتعلق باليمن ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي لجماعة الحوثيين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإجراءات شملت نحو 12 فردا وسفينة، بما في ذلك ماليزي سنغافوري يقيم في إندونيسيا وآخر صيني يقيم في الصين، الذين سهلوا الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة.