نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي تأكيده الرد على الاعتداء الإسرائيلي على الحديدة، مشيراً إلى أن مساعي الولايات المتحدة لاحتواء الرد "فاشلة".

وقال الحوثي: "الرد على الاعتداء الإسرائيلي على الحديدة آت حتما وله مساره وتجهيزاته وتكتيكه وله إمكاناته المخصصة"، مشددا على أن "المساعي الأمريكية لاحتواء الرد فاشلة والتحشيد العسكري لن يلغي القرار بردع العدو الإسرائيلي".

وتابع: "مهما كانت مساعي احتواء الرد فهي فاشلة والقرار حتمي من كل جبهات الإسناد".

وأوضح أن "التأخير في الرد له تأثير عملي على العدو ولم يسبق أن كان في مثل هذه المرحلة من الخوف"، مشيرا إلى أنه "في جبهة اليمن نفذت عمليات ضد السفن هذا الأسبوع بـ15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة بدون طيار".

وفي يوليو، شنت المقاتلات إالإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء مدينة الحديدة غربي اليمن بعد يوم واحد من أول هجوم لجماعة الحوثيين على تل أبيب بطائرة بدون طيار.

وأكد الحوثيون أن الهجوم الإسرائيلي المذكور استهدف منشآت مدنية بينها خزانات النفط (بميناء الحديدة) ومحطة الكهرباء في الحديدة، وأنه يأتي بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة.