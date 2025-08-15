تباطؤ الاقتصاد الصيني الشهر الماضي في ظل ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف سوق العقارات

كشفت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني الشهر الماضي، في ظل تراجع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة وانخفاض اسعار العقارات بشكل أكبر.

ومازال الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية يلقي بظلاله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد قرار وقف زيادة الرسوم لمدة تسعين يوما بدءا من يوم الاثنين الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الصيني أن الزيادة السنوية في الناتج الصناعي تراجعت في يوليو إلى 7ر5% مقابل 8ر6% في الشهر السابق عليه.

وارتفعت الاستثمارات في معدات المصانع والأصول الثابتة الأخرى بنسبة ضئيلة بلغت 6ر1% خلال الفترة من يناير إلى يوليو مقابل زيادة بنسبة 8ر2% خلال النصف الأول من العام.

وتراجع حجم الاستثمارات العقارية بنسبة 12% خلال أول سبعة شهور من العام، فيما انخفض حجم الاستثمار في الوحدات السكنية بنسبة 11% تقريبا.

وانخفضت أسعار الوحدات السكنية حديثة البناء في المدن الرئيسية بنسبة 1ر1% مع استمرار تعثر قطاع العقارات في البلاد.

وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو بنسبة 7ر3% ، في أقل معدل لها خلال سبعة شهور، مقابل زيادة نسبتها 8ر4% في يونيو، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4ر0% في يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما انخفضت أسعار الجملة بنسبة 6ر3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في مؤشر آخر على الضعف النسبي في حجم الطلب.