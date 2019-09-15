الولايات المتحدة تعرب عن استعدادها لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط

أعربت الولايات المتحدة، عن استعدادها لاستخدام احتياطات البلاد النفطية لتعويض أية اضطرابات في أسواق النفط بعد الهجوم الذي استهدف منشآت نفط لشركة أرامكو السعودية أمس.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية -اليوم الأحد- عن وزير الطاقة ريك بيري القول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "مستعدة لنشر موارد من احتياطي النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط".

وفي تصريح للشبكة، قالت الناطقة الرسمية لوزارة الطاقة، شايلين هاينز، إن الوزير "أمر إدارة وزارة الطاقة بالعمل مع وكالة الطاقة الدولية، للبحث عن الخيارات المتاحة المحتملة للعمل العالمي الجماعي، إذا لزم الأمر".

وأشار مسؤول في وزارة الطاقة إلى أن احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية تبلغ "630 مليون برميل... لهذا الغرض خصيصا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد خلال مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس أن بلاده على "استعداد للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها".

يذكر أن جماعة الحوثي في اليمن تبنت الهجوم.

وقد تسبب الهجوم في خفض إنتاج النفط السعودي، إذ أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه أدى إلى وقف كمية إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، أي بنسبة 50% من إنتاج شركة أرامكو، فضلا عن توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم.