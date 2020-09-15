أستراليا تطلق خطة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة لإطفاء الحرائق خلال ساعة واحدة

شهدت مدينة كانبرا الأسترالية اليوم الثلاثاء إطلاق خطة طموحة تستهدف تحقيق القدرة على مراقبة وإطفاء حرائق الغابات الخطيرة خلال ساعة واحدة في أي مكان بأستراليا بحلول 2025. وتعتمد هذه الخطة على استخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق الهدف.

وتم عرض الخطوط العريضة لهذه الخطة التي تحمل اسم "مهمة الدرع الواقي من الحريق" خلال مؤتمر صحفي لمؤسسة مينديرو فاوندشن الخيرية بحضور وزيرة العلوم والتكنولوجيا الأسترالية كارين أندروز.

وتعتمد الخطة على استخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد بدايات حرائق الغابات والتعامل معها بسرعة.

وقال أدريان ترنر مسؤول المشروع في بيان "نعرف أن توفير كل دقيقة في رصد أي حريق يزيد فعالية التعامل معه ويقلل الاحتمالات التدميرية له، لذلك هناك فرصة ضخمة لتطبيق التكنولوجيا الجديدة في مواجهة هذا التحدي".

ووفقا للخطة ستستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد الحرائق الخطيرة، وإطلاق الطائرات المسيرة بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة في المساعدة في إطفاء الحرائق.

وأضاف أندرو أن هذا العمل المهم يمكن أن يكون نقطة تحول كبيرة بالنسبة لمواجهة حرائق الغابات في أستراليا، حيث يؤكد قوة التعاون وما يمكن تحقيقه من خلال رؤية شجاعة.

وتعمل المنظمة الخيرية مع أكثر من 50 شريكا في المجتمع وخدمات الطوارئ والصناعة والحكومة وقطاعات الأبحاث من أجل تطوير هذه الخطة والبدء في تطبيقها.

ووفرت المنظمة الخيرية حوالي 50 مليون دولار لتمويل المشروع في حين تأمل في الحصول على تعهدات من الجهات المانحة تصل إلى 500 مليون دولار.

كانت الحرائق المدمرة قد كبدت أستراليا خلال موسم 2019/2020 نحو 33 قتيلا ودمرت أكثر من 3000 منزلا وأحرقت أكثر من 17 مليون هكتار من الأراضي.