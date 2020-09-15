وزير الخارجية الإماراتي: السلام مع إسرائيل يمكننا من الوقوف أكثر بجانب الشعب الفلسطيني

بن زايد: مبادرة السلام مع إسرائيل لم تكن ممكنة دون جهود ترامب

بن زايد: دور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط إيجابي

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن مبادرة السلام مع إسرائيل لم تكن ممكنة دون جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن السلام سيغير وجهة الشرق الأوسط.

وتوجه بن زايد، خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، بالشكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف ضم الأراضي الفلسطينية، قائلًا: «نحن أمام إنجاز تاريخي كبير لكل من الدول الثلاث».

وأضاف أن كل خيار غير السلام سيعني دمار وفقر ومعاناة إنسانية، متابعًا: «ليست شعارا نرفعه ولكن الجميع يتطلع من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا».

وأوضح أن دور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط إيجابي، ومبادرة السلام دليل على هذا، مضيفًا أن هذه المعاهدة تمكن الإمارات من الوقوف أكثر بجانب الشعب الفلسطيني في منطقة مستقرة.

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.