ترامب: نقوم بخطوة تاريخية بفضل الإمارات والبحرين وإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «الولايات المتحدة هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ»، مشيرًا إلى أنها «تقوم بخطوة تاريخية بفضل الإمارات والبحرين وإسرائيل».

وأضاف ترامب، خلال مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، أن خطة توقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل تخدم السلام برمتها، مؤكدًا أن الخطوة تعزز السلام والاستقرار بالمنطقة.

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.