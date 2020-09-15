 منظمة الهجرة: مقتل وفقدان 24 مهاجرا قبالة الساحل الليبي - بوابة الشروق
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منظمة الهجرة: مقتل وفقدان 24 مهاجرا قبالة الساحل الليبي

(د ب أ):
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 11:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 11:40 ص

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن 24 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا عقب انقلاب قاربهم المطاطي قبالة الساحل الليبي.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة صفا مسهلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من جنيف إنه يعتقد أن معظم المهاجرين من المصريين.

وأضافت أنه تم انتشال جثتين، ومازال هناك 22 شخصا في عداد المفقودين في البحر المتوسط.

وكان القارب ضمن ثلاثة قوارب غادرت من مدينة الزاوية الساحلية أمس الأول الأحد، وهي تحمل مهاجرين مغاربة ومصريين.

وقامت قوات خفر السواحل الليبية بإعادة 45 مهاجرا إلى طرابلس مساء أمس الاثنين.

وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن نحو 400 مهاجر لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول لجنوب أوروبا.


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