ترامب: التطورات الجارية ستقود إلى سلام حقيقي في الشرق الأوسط للمرة الأولى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عُقِد قبل مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، إن هذه التطورات ستقود إلى "سلام حقيقي" في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وأثنى الرئيس الأمريكي، على الإمارات والسياسيين الإماراتيين، واصفًا قائد الدولة بـ"القائد العظيم"، مضيفًا أن هناك العديد من الدول في المنطقة ستُوقَع في القريب العاجل على اتفاقيات مماثلة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن المنطقة عانت كثيراً، مضيفًا "نريد أن نبين للمنطقة والعالم أن هناك أخباراً جيدة من منطقتنا".

وأثنى وزير الخارجية الإماراتي على علاقات بلاده مع الولايات المتحدة خلال العقود الماضية، قائلاً إن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم ترامب له "مفتاح البيت الأبيض".