عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إن «معاهدة السلام مع إسرائيل رسالة واضحة، لتطوير التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات».



وأضاف بن زايد، أن «الإمارات سعيدة جدًا ومحظوظة للعب دور في عملية السلام»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.