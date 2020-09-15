 بالصور.. الوفد الإماراتي يستعد للمغادرة إلى مقر توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل - بوابة الشروق
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بالصور.. الوفد الإماراتي يستعد للمغادرة إلى مقر توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:41 م

يستعد وفد من كبار المسؤولين الإماراتيين، برئاسة وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، للتوجه إلى البيت الأبيض للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء اليوم الثلاثاء.

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

 


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