الوزير: أعمال ترميم وإعادة تأهيل عقار الشربتلي تكلفت من 10 لـ11 مليون جنيه

الوزير: عشان نأمن السكان ونطمنهم أجرنا الشقة في الدور الأول أعلى العمود المتضرر وقولنا تبقى فرصة يبقى عندنا مكتب في الزمالك





علق الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على اتمام عملية ترميم عقار الشربتلي وعودة سكانه لشققهم، قائلًا: «هي دي مصر الجديدة.. لما بتوعد لازم توفي».

وعن الإجراءات الهندسية التي تمت في العمارة، قال «الوزيى» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، إنه بمجرد علمه بوجود مشكلة بمنطقة محطة صفاء حجازي بالزمالك توجه للموقع، ومن ثم عين لجنة هندسية محايدة متخصصة مكونة من ستة أساتذة في كليات الهندسة، والذين أعدوا تقريرا قالوا فيه إن العمارة تحتاج إجراءات بسيطة حتى تكون آمنة بنسبة 100%.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة أخرى حكومية، مشيرًا إلى أن اللجنتين اجتمعوا على تقرير واحد لأسلوب علاج وتأهيل العمارة.

واستطرد: «تم تنفيذ أسلوب علاج عمارة الشربتلي كما يجب»، موضحًا أنه تم عمل حقن وتأمين للتربة وتدعيم العمارة بشكل جيد جدً، مع عمل حوائط خرسانية على العمود المتضرر والركن المحيط به، تحت إشراف اللجنة الاستشارية وهيئة الأنفاق، ومشاركة شركتي أوراسكوم والمقاولين.

وأكد وزير النقل، أنه تم تنفيذ كل توصيات اللجنة الاستشارية، ومن ثم تم إرسال تقرير لمركز بحوث البناء الذي اعتمد تقريرًا أرسله بدوره للنيابة.

وتابع: «عشان نأمن السكان ونطمنهم أكثر أجرنا الشقة اللي في الدور الأول أعلى العمود المتضرر وقولنا تبقى فرصة يبقى عندنا مكتب في منطقة الزمالك نشرف منه على أعمال المرحلة الثالثة لخط المترو، وقاعدين لحد يوم 22 معاهم في العمارة».

وجدد تأكيده أن عقار الشربتلي أصبح آمن بنسبة 100% مما لاحقه من اضرار، معقبًا: «كنا واقفين على 12 بني آدم على مترين».

وعقب: «بعترف إن احنا كنا السبب في تضرر العمارة»، موضحًا أن ماكينة حفر المترو كانت تحت سفارة البحرين بجانب العقار.

ووجه وزير النقل الشكر لسكان العقار، قائلا إنهم ناس وطنيين محبين لبلدهم وعندهم ثقة في رئيسهم.

ولفت إلى أن أعمال ترميم وإعادة تأهيل عقار الشربتلي تكلفت من 10 لـ11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تحالف الشركات المصرية والفرنسية تحملت تكلفة سواء رفع الكفاءة أو المبلغ الذي حصل عليه السكان لتأجير منازل لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

وأكد وزير النقل كامل الوزير، اليوم الاثنين، إجراء أعمال إصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك التي تعرض جزء منها للتصدع نتيجة أعمال حفر الخط الثالث للمترو، بأحسن المعايير وتم حقن التربة الخاصة بالعمارة على أعلى مستوى أمان، مشيرًا إلى أن الوزارة أبدت استعدادها لشراء العمارة وتعويض أصحاب الشقق السكنية بها وتحويلها إلى جراج متعدد الطوابق لخدمة أهالى الزمالك إلا أن سكان العمارة فضلوا ترميمها وإصلاحها وبقاءهم بها.