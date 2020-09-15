وزير الخارجية الإماراتي: من كانت بدايته صحيحة ستكون إنجازاته مشرقة

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إن الإمارات استطاعت في ظل الظروف الصعبة إطلاق مسبار إلى المريخ، مشيرًا إلى أن المنطقة قادرة على النهوض والتقدم.

وأضاف بن زايد، خلال مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، مساء الثلاثاء، أن الاتفاقية تفتح سلامًا أوسع في المنطقة، قائلًا إن السلام يحتاج إلى شجاعة.

وتابع: «صناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة، والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص، هذا نهجنا والسلام مبدأنا، ومن كانت بدايته صحيحة ستكون إنجازاته مشرقة».

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.