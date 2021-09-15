شريف العريان ينفي ما نشر على لسانه بشان سحب الثقة من اتحاد الكرة

نفي المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ما تم نشره على لسانه في أحد المواقع الصحفية، بشأن قيامه بتصريح خاص باتحاد الكرة المصري وسحب الثقة من الاتحاد.

حيث أكد العريان أن التصريحات التي قالها في أحد البرامج التليفزيونية كانت عن حق اصيل لأي جمعية عمومية في العموم لعقد جمعية عمومية طارئة وطرح سحب الثقة عن مجلس الإدارة لاي اتحاد، وذلك طبقا للقانون المصري واللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي اولمبي، وكان ذلك خلال مداخلة تلفزيونية للحديث عن انجازات الخماسي الحديث خلال بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا بالإسكندرية.

كما أكد خلال تصريحاته التليفزيونية انه يجب الرجوع للوائح والقوانين المنظمة لكل اتحاد فيما يختص وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مضيفا أن اتحاد الكرة ليس منتخبا بل هو معين ويجب الرجوع إلى لوائحه للتأكد من إمكانية ذلك.

فيما أوضح، انه طبقا لقوانين ولوائح بعض الاتحادات فان مجرد التقدم بـ "طلب" لسحب الثقة يكون عن طريق 25% من أصوات الجمعية العمومية التي لها حق التصويت، بينما سحب الثقة من الجمعية العمومية يحتاج إلى ثلثي الأصوات لتكون عملية سحب الثقة سليمة طبقا للقوانين، و لا علم لي هل ينطبق هذا الأمر على اتحاد الكرة أم لا حيث أن اتحاد الكرة الحالي ليس منتخب من قبل الجمعية العمومية بل هو لجنة مؤقتة تدير أمور الاتحاد.

وناشد المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية من الجميع تحري الدقة في نقل الاخبار المنشورة وعدم اثارة اللغط الامر الذي يؤدي الي سوء تفسير الأمور وبلبلة الرأي العام.