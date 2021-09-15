الصحة عن حملة معًا نطمئن: من يُسجل بياناته يحصل على اللقاح في نفس اليوم

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي دشّنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تشجيع المواطنين على التسجيل لسرعة تلقي لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هذه الحملة تضم عدة أتوبيسات تجوب محافظات الجمهورية، محملة بفرق تواصل مجتمعي، تساعد المواطنين على التسجيل، لافتًا إلى أن المواطن سيتلقّى رسالة فور تسجيله، للتوجه إلى مراكز الشباب المخصصة لذلك، للحصول على اللقاح في نفس اليوم.

وأشار إلى أن فرق التواصل المجتمعي تتولى أيضًا الرد على استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم عن اللقاحات، مشيرًا إلى أن هناك عربات ستجوب الميادين لدعوة المواطنين لتلقي اللقاح.

وأوضح أن الحملة تم تدشينها في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبدءًا من يوم الجمعة ستكون موجودة يوميًّا في ثلاث محافظات على مدار عشرة أيام، وذلك منذ العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

ولفت إلى أن الساعات الأولى لإطلاق المبادرة شهدت إقبالًا كثيفًا من قِبل المواطنين، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على الترتيب، بواقع أكثر من 1200 مواطن سجّلوا بياناتهم للحصول على اللقاح.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 1125 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقى اللقاح خلال الساعات الأولى من انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" اليوم الأربعاء، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.