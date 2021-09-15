طفل مصاب بالتوحد يواجه أزمة كورونا بكتابات شعرية: لماذا اختار كوفيد هذا الكوكب؟

فجرت أزمة وباء كورونا بكل ما أثّرت به على حياة الناس في جميع أنحاء العالم -سواء كانوا صغارا أو كبارا- الكثير من الطاقات الإبداعية والأفكار الفنية لدى الآباء والأمهات لدعم أبناءهم ومساعدتهم على تخطي المشاكل النفسية التي برزت مع الإغلاق وأخبار الوباء.

يروي مقطع فيديو قصير، بثته هيئة الإذاعة البريطانية، قصة "وودي"، طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في لندن، تم تشخيصه بالتوحد في سن الثالثة، الذي يحاول والداه تحويل كتاباته عن الوباء إلى فن يمكن رؤيته من قبل الجمهور، ويساعده في ذلك تحديدا والده "سوني"، الذي يعمل مخرجا فنيا.

والتوحد يشير إلى مجموعة واسعة من الحالات التي تتميز بالتحديات في المهارات الاجتماعية والتواصل.

أثناء الوباء، وجد والدا "وودي" أنه يدون ملاحظات شعرية على ما يدور حوله، وتحديدا الإغلاق والحياة داخل المنزل، وقررا كتابة اقتباسات وودي المسماة "Wood-isms"، وطباعتها وتحويلها إلى مطبوعات أو بطاقات متاحة للشراء، وعرضها بصورة فنية من خلال فيديوهات مسجلة على "إنستجرام"، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

تذهب نسبة من الأرباح التي يتم جمعها من بيع البطاقات إلى جمعية "طموح حول التوحد" الخيرية، للشباب المصابين بالتوحد، وتُظهر المقاطع في الفيديو مطبوعات مؤطرة للاقتباسات بسيطة، مثل: "لماذا كان على كوفيد اختيار هذا الكوكب؟" و"أتمنى لو كنا الوحيدين على ظهر هذا الكوكب"، و"لا أريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها، أريد أن تعود إلى الأفضل".

وفي حديثها عن العملية الإبداعية لابنها، قالت "شارلوت": "إنها سبيله للتخلص من هذا القلق والخوف والإحباط بالطريقة الوحيدة التي يعرفها".

تذكرت "شارلوت" كيف كان لدى "وودي" دائمًا علاقة خاصة بالكتب منذ صغره، قائلة: "لقد اعتاد الركض صعودًا وهبوطًا في غرفة المعيشة يتلو كتابًا تلو الآخر، حتى وإن كان قد قرأه من قبل".

وقال "وودي" تعليقا على الوضع الذي فرضه كورونا على العالم: "إنه سيء بعض الشيء، وجيد بعض الشيء أيضا، لكنني متأكد من أننا سنتجاوزه قريبا".