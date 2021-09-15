بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال صناعة الطيران، بالإضافة إلى عدد من الملفات المشتركة.

وأكد الطيار محمد منار ،خلال اللقاء بحسب بيان الوزارة، على عمق العلاقات المصرية الليبية وحرص وزارة الطيران المدني على تعزيز علاقاتها ونقل الخبرات المصرية بقطاع الطيران من خلال تقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء بدولة ليبيا في مختلف مجالات الطيران المدني وبخاصة مجال التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي والملاحة الجوية.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف مجالات الطيران المدني.

ومن جانبه، أشاد محمد سالم الشهوبي بجهود وزارة الطيران المدني المصرية في تطوير كافة قطاعات منظومة الطيران المدني، مؤكداً على تطلع وزارة المواصلات الليبية إلى المزيد من التعاون المثمر مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مشتركا خلال الفترة القادمة بين الجانبين يهدف إلى عودة نشاط الطيران الليبي إلى سابق عهده.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس مصطفى عبدالحميد بن عمار رئيس سلطة الطيران المدني الليبي.