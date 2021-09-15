كشفت الفنانة ندى رحمي أنها تجهز لمسلسل "دليلك الذكي للطلاق"، وتقدم شخصية اسمها "نادية"، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.



كشفت رحمي خلال حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جوده، اليوم الأربعاء، على قناة "CBC"، أنها قبل فقدان الوزان لم تكن تركز في المظهر، وكانت مخطوبة ولكن لم يكلل الأمر بالنجاح وكان يرفض أن تُجري عملية تخسيس، ولكنهما انفصلا لظروف شخصية أخرى.

تابعت الفنانة أنها ارتبطت حينها بعمر 25 سنة وهو عمر صغير بالنسبة لها، وكانت تريد الزواج وتكوين أسرة ولكن الآن هناك عمل وحياة تريد التركيز فيها، مشيرةً إلى أن وزنها كان 192 كيلو وقررت أن تنقصه للحفاظ على صحتها، حيث وصفت وزنها ساخرة بأنها كانت تشبه "شارع نوال".

أضافت ندى رحمي أن الأمر تطلب تدخل جراحي لأن الوزن كبير وأكثر من 100 كيلو يجب أن تخسرها، متابعة أنها لم يحصل لها أمراض مزمنة بسبب وزنها وهذا كان من ستر الله تعالى عليها، ولكنها كانت تعاني من ألم فقرات الظهر وتتعرق بشدة من مجرد جلوسها.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا، وتقدمه مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على قناة "CBC".





