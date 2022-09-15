رئيس الوفد: سنجري انتخابات ديمقراطية تليق بالحزب

تفقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، سير عمل لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد.

وثمن رئيس الوفد دور اللجنة مشيرا إلى أن اللجنة هي نفسها التي شاركت في الانتخابات الأخيرة للحزب طوال الفترات الماضية شهد لها الجميع بالنزاهة.

وأضاف رئيس الوفد أن الشروط التي تم وضعها ومبلغ التبرع نفس الشروط والمبلغ المعمول به في انتخابات الوفد الأخيرة، لأن هذه التبرعات ترجع للحزب وأعضاء الهيئة العليا منوط بهم تحمل مسئولية الحزب خاصة أن الحزب يقوم كل شهر بتوفير مبلغ مليون جنيه مرتبات للعاملين بالجريدة لذلك هناك دور كبير على أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوفد أنه على مسافة واحد من جميع المرشحين، لافتا إلى أن أهم ما في الأمر هو خروج الانتخابات بشكل يليق بحزب الوفد الذي يؤمن بالديمقراطية.

وأشار رئيس الوفد أنه خاض انتخابات رئاسة الحزب في مارس الماضي وكان رئيس الحزب في ذلك الوقت المستشار بهاء أبوشقة وتمت الانتخابات في مشهد ديمقراطي ولم يتدخل في العملية الانتخابية وكانت اللجنة هي المسئولة عن كل شئ وكانت انتخابات شهد لها الجميع وهذا هو حزب الوفد الذي تأسس على الديمقراطية.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد، وعضوية الدكتور راغب مصطفى إسماعيل، عن تقديم مرشحين جديدين لأوراقهما إلى اللجنة في اليوم الخامس من فتح باب الترشيح.

وبذلك يصل عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم خلال الأيام الخمسة الماضية 21 مرشحاً للهيئة العليا و3 مرشحين على مقعد السكرتارية الوفدي.