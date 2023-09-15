تراجع مبيعات مجموعة فولكسفاجن بسبب الأداء السيء في السوق الصينية

مازال تسليم مجموعة "فولكسفاجن" للسيارات الجديدة يفقد زخمه بسبب الأداء السيء في السوق الصينية، طبقا لما ذكرته أرقام الشركة الصادرة اليوم الجمعة.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة من جميع العلامات التجارية 740 ألفا، مع زيادة عدد السيارات التي تم تسليمها للعملاء في أغسطس الماضي بنسبة 7ر5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، الذي كان ضعيفا أيضا.

وفي يوليو، بلغت الزيادة السنوية 6ر6% ،في النصف الأول من العام الجاري، بلغت 8ر12%.

ويرجع انخفاض الأرقام بالأساس إلى تراجع مبيعات شركة السيارات العملاقة في الصين، حيث باعت 278 ألف سيارة في أغسطس الماضي، بانخفاض سنوي نسبته 5ر6% .

وبررت المجموعة ذلك بشهر قوي غير عادي، في العام السابق، عندما عززت الصين مبيعات السيارات بمزايا ضريبية.