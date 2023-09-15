 عفاف راضي تشارك ابنتها في حفل ليلة من الزمن الجميل - بوابة الشروق
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عفاف راضي تشارك ابنتها في حفل ليلة من الزمن الجميل

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 2:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 2:14 ص

شاركت الفنانة الشابة مي كمال في حفل والدتها المطربة عفاف راضي، والمُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية الخميس 14 سبتمبر، ويمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقدمت مي مع والدتها أغنية "لمين يا قمر"، كما شاركتها تقديم ميدلي من أشهر أغاني الأطفال التي اشتهرت بها النجمة الكبيرة، وبينها: سوسة كف عروسة، وهم النم يا روحي".

 
وأطلت المطربة عفاف راضي على جمهور حفلها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في الفقرة الثانية، مقدمة أغنية "هوا يا هوا".

وبعدها قدمت أغنية "ردوا السلام"، كما غنت وسط تفاعل الحضور أغنية "ابعد يا حب".

الحفل افتتحه المطرب الكبير محمد ثروت بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وغنى للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وللموسيقار سيد مكاوي، واختتم بأغنية "بلدي"، وتم تكريمه ومنحه دعوة للمشاركة في موسم الرياض.

جدير بالذكر أن الحفل تختتمه النجمة الكبيرة ميادة الحناوي، مقدمة باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيها.

الحفل من تنظيم هيئة الترفيه العامة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويأتي ضمن حفلات صيف جدة.

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