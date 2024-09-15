قيادي في حماس يؤكد قدرة المقاومة العالية على مواصلة القتال رغم الخسائر

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قدرة المقاومة العالية على مواصلة القتال رغم الخسائر التي تكبدتها على مدار أكثر من 11 شهرًا منذ بدء الحرب على غزة.

وقال في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد: «المقاومة لديها قدرة عالية على الاستمرار، كان هناك شهداء وتضحيات، لكن في المقابل هناك تراكم للخبرات وتجنيد أجيال جديدة في المقاومة».

واتهم الولايات المتحدة بعدم ممارسة ضغوط كافية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، قائلًا إن «واشنطن تحاول تبرير تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام».

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة لا تبذل جهودًا كافية لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات، من شأنها أن تؤدي إلى هدنة في غزة».

وبسؤاله عن اليوم التالي، أكد حمدان، أن الحركة تريد «حكما فلسطينيا مشتركا» لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف: «اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا، ذهبنا الى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن نشكّل حكومة وفاق وطني تدير الشئون الفلسطينية في غزة».