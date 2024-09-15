جيش الاحتلال يرجح تحطم الصاروخ الحوثي في الجو

قال جيش الاحتلال إسرائيلي، إن الصاروخ أرض – أرض، الذي أطلقه الحوثيون من اليمن الساعة 06:21 (بالتوقيت المحلي)، ربما تحطم في الجو، طبقًا للمعلومات الأولية.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «خلال إطلاق صاروخ الحوثيين جرت عدة محاولات اعتراض من قبل منظومتي (حيتس) و(القبة الحديدية)، وما زالت نتائجها قيد المراجعة، ويتم التحقيق في الحادث برمته».

وأشار إلى سقوط شظايا اعتراضية في مناطق مفتوحة ومحطة قطار قرب بلدة موديعين، قائلًا إن «فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقة مفتوحة قرب قرية دانيال».

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا من نوع «أرض-أرض» أطلق على وسط إسرائيل من اليمن، وسقط في منطقة غير مأهولة قرب تل أبيب.

وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، ما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 9 إسرائيليين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت وإن الصاروخ اليمني وصل، مشيرا إلى أن «عمق العدو أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية».