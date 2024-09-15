الشرطة الإسرائيلية: الصاروخ الذي أطلق من اليمن أدى لأضرار بمحطة قطار قرب موديعين

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إن الصاروخ الذي أُطلق صباح اليوم الأحد، من اليمن سقط في بلدة كفار دانيال في منطقة قريبة من مطار بن جوريون.

وأشارت إلى أن «الصاروخ تسبب في حرائق بمناطق حرجية، وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا من نوع «أرض-أرض» أطلق على وسط إسرائيل من اليمن، وسقط في منطقة غير مأهولة قرب تل أبيب.

وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، ما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 9 إسرائيليين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت وإن الصاروخ اليمني وصل، مشيرا إلى أن «عمق العدو أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية».



