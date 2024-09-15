وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا للحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على وسط إسرائيل.

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الوزاري الأسبوعي: "كان ينبغي على الحوثيين أن يعرفوا الآن أننا سنطلب ثمنا باهظا لأي محاولة للإضرار بنا"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وأضاف: "من يحتاج إلى تذكير مرحب به لزيارة ميناء الحديدة".

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على ميناء الحديدة الرئيسي، الذي يسيطر عليه الحوثيون في 20 يوليو الماضي، بعد أن قصفت طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه تل أبيب، مما أدى إلى مقتل رجل واحد وإصابة 4 آخرين.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن، قد أعلنت اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في إسرائيل بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم ، إن قواتنا الصاروخية نفذت بعون الله عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة.

وأضاف أن العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، مشيرا إلى أن الصاروخ الفرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.