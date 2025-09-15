بدأ سكان في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بالعودة إلى ديارهم بعد نحو شهرين من النزوح؛ جراء اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية.

وفي هذا الإطار، عاد قرابة 600 من أبناء البدو العرب إلى منازلهم في قرية القصر، عقب استتباب الأمن فيها.

وقال محمد زوريك (58 عاما)، إنهم اضطروا للنزوح من قريتهم بسبب الاشتباكات والقصف، وفقا للأناضول.

وأشار إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في سوريا، كانت تقصف مناطقهم بشكل يومي.

وأضاف أن القصف ترافق مع حوادث اختطاف طالت سكان القرية، ما دفعهم للنزوح إلى مناطق في ريف دمشق ودرعا.

ولفت زوريك، إلى أنه رغم عودتهم إلى قراهم، إلا أن حالة من الغموض والقلق ما زالت تكتنف مستقبلهم.

وفي يوليو الماضي، شهدت السويداء، اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، أعقبها اتفاق لوقفا إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.