ترامب يهاجم زهران ممداني ويصفه بـ«الشيوعي الصغير»

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خير تأييد ترشد زهران ممداني لمنصب عمدة ولاية نيويورك.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال": تأييد حاكمة نيويورك ترشح "الشيوعي الصغير" زهران ممداني لمنصب عمدة الولاية تطوّر صادم وسيئ جداً"، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، دعمها رسمياً للمرشح زهران ممداني في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، المقررة في نوفمبر المقبل.

وجاء إعلان هوشول في مقال رأي نشرته على صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء الأحد، أكدت فيه "أهمية التعاون مع عمدة المدينة".

وقالت هوشول: "سؤال من سيكون العمدة المقبل سؤال أتعامل معه بجدية بالغة، وأوليت له الكثير من التفكير، الليلة أعلن دعمي لعضو الجمعية العامة (للولاية) زهران ممداني".

وكان ممداني قد أحدث صدمة سياسية في أنحاء نيويورك في يونيو عندما هزم كومو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت بعض الاستطلاعات أن ممداني يتقدم بفارق كبير على منافسيه، حيث يأتي في الصدارة في أوساط معظم الفئات الديموغرافية تقريبا.

يذكر أن ممداني منتقدا صريحا للحكومة الإسرائيلية ومعاملتها للفلسطينيين، ففي عام 2023، قدم مشروع قانون لإنهاء الإعفاء الضريبي للجمعيات الخيرية في نيويورك المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكن قيادة الجمعية التشريعية للولاية اعتبرت مشروع القانون "غير قابل للتنفيذ"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وانتقد ممداني بشدة أفعال إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. كما أعرب عن اعتقاده بضرورة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وفي الوقت ذاته، أكد ممداني أنه لا مجال لمعاداة السامية في مدينة نيويورك، مضيفا أنه في حال انتخابه، سيزيد التمويل المخصص لمكافحة جرائم الكراهية. وقد ميز باستمرار بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.





