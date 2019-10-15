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ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مودريتش

علاء العزب
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 9:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 9:41 م

أعلن ريال مدريد الإسباني عن طبيعة إصابة متوسط ميدان الفريق لوكا مودريتش، التي تعرض لها في المباراة التي جمعت منتخب كرواتيا وويلز، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ونشر النادي الملكي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن الإصابه وجاء نصه على النحو التالي: " بعد الاختبارات التي أُجريت اليوم على لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته ككدمة في عضلات الفخذ اليمنى". دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وخلال مباراة كرواتيا وويلز حاول تعرض مودريتش لاشتباك كبير مع ويلسون لاعب ويلز، عندما كان يحاول كلا اللاعبان قطع الكرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، يأتي خلفه برشلونة بفارق نقطتين برصيد 16 نقطة.


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