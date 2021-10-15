4 ضوابط جديدة لأداء العمرة والصلاة داخل الحرمين الشريفين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تخفيف الإجراءات الصحية بالبلاد، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري.



وفي بيان نشره حساب الوزارة عبر موقع تويتر، أوضحت أن الإجراء جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ونظراً لتقدم المجتمع في التحصين وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وتشهد السعودية تراجعاً ملحوظاً في تعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت البلاد أمس 48 حالة إصابة جديدة و3 وفيات، حسب بيان وزارة الصحة، فيما استطاع برنامج التحصين ضد كورونا من تغطية نحو 70% من البالغين.



وبناء على ذلك قررت السلطات تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا على النحو التالي:



1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا، لأخذ مواعيد العمرة والصلاة.



2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة.



3- اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا، ابتداءً من يوم 10 أكتوبر المقبل.



4- بحسب بيان وزارة الحج والعمرة، فإن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه.