مسؤول يمني يحذر من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب استهداف الحوثيين للمدنيين في مأرب

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الجمعة، إن "ميليشيا الحوثي تواصل التنكيل" بأهالي مديرية العبدية، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر.

وأضاف الإرياني، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "أن مليشيا الحوثي مستمرة بقصف المساء والأطفال في المنازل بالصواريخ البالستية وقدائق الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر".

وأكد الإرياني، ارتفاع موجة النزوح الداخلي من مناطق (الشيب، الحجلة، ثمدة، المذود، والعر) جنوب وجنوب شرق مديرية العبدية، بعد تعرض القرى الآهلة بالسكان لقصف واستهداف "ممنهج ومتعمد من ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وحذر المسؤول الحكومي، من "جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائ ورفض الميلشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "وقوف العالم موقف المتفرج من جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في مديرية العبدية، يعد بمثابة ضوء أخضر لها للاستمرار في قتل وحصار وتجويع المدنيين".

ويفرض الحوثيون حصاراً على مديرية العبدية منذ أسابيع، ويشنون عليها هجوما عنيفاً تمكنوا من خلاله التقدم باتجاه مركز المديرية والسيطرة عليه.