الآلاف يتجمعون وسط العاصمة تونس للاحتجاج ضد الغلاء والأزمة الاقتصادية

توافد الآلاف من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، اليوم السبت، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للاحتجاج ضد الغلاء والأزمة الاقتصادية.

وتنظم الجبهة، التي تضم ائتلافا من أحزاب معارضة أبرزها حركة النهضة الإسلامية ونشطاء وسياسيين مستقلين، مظاهرة للاحتفاء بذكرى جلاء قوات الاستعمار الفرنسي عن تونس.

ووجه زعيم الجبهة السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، في كلمة له، انتقادات لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد كما وجه انتقادات ضد خطط لرفع الدعم وتجميد الأجور في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار والافتقاد لعدة مواد أساسية.

وقال الشابي: "ميزانية الدولة أصابها نزيف. نستورد أكثر بكثير مما نصدر ولا نخلق الشغل والخيرات. هذا باب للتداين".

وتابع الشابي: "نحن في وضعية حرجة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية".

وردد المتظاهرون "الجلاء الجلاء قيس سعيد انتهى"، و"ارحل"، و"يسقط قيس سعيد".

وينظم الحزب الدستوري الحر المعارض أيضا مسيرة وسط العاصمة باتجاه مقر وزارة التجارة للاحتجاج ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية.



