أكرم القصاص: طوفان الأقصى أعطت القضية الفلسطينية خطوة للأمام وأعادتها للواجهة

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إنه حتى الآن بنيامين نتنياهو لم يقدم شيئا من أجل أن يبقى إلا حجم دمار أكبر من خلال القصف الإسرائيلى على غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة يقدمون الدعم الكبير للاحتلال الإسرائيلى، والاتجاه هو محاولة دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وهو ما وقفت ضده الدولة المصرية.

وأشار خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه من الصعب أن يتحقق مخطط إسرائيل، وهو ليس مخططا جديدا ومنذ زمن طويل، منوهًا بأن "طوفان الأقصى" من مميزاتها إعادة القضية الفلسطينية للواجهة مرة أخرى، بعد أن كانت تراجعت للعديد من الأسباب والانقسام الشديد فى الحركات والمقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الحرب هى حرب صور وليس سلاح فقط، حيث إن الدعم الغربى كان بسبب انتشار صور الأسرى الإسرائيلى، إلا أن الآن الصور اختلفت بعد دماء وقتل سكان غزة، مشددًا على أن جزء من دروس هذه الحرب أن المعارضة تجمعت مع الحكومة بعد شعورهم بخطر وهذا لابد أن يعى ويكون هناك تنسيق ولحمة للدولة الفلسطينية